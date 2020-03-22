疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的台大醫生兒子，在疫情期間，赴美看NBA球賽，痛罵禁止出國的命令牴觸《憲法》。桃園市議員詹江村批他為「新冠狀肺炎版的趙建銘」。
張上淳的台大醫生兒子，被爆出在2月下旬衛福部下達醫護出國禁令後，依舊赴美看NBA球賽，且高調在機場、球場打卡，根據讀者獨家提供給《中時電子報》的臉書英文原文，他在臉書將矛頭對準指揮中心，痛罵出國禁令牴觸《憲法》，更認為外界亂批一通，但他並沒有違反這個「愚蠢」的命令。
而2003年在SARS爆發期間，傳出身為台大骨科醫師的陳水扁總統女婿趙建銘休假，在抗疫戰場上「落跑」，引發爭議。詹江村為此在臉書酸批張上淳的台大醫生兒子，為「新冠狀肺炎版的趙建銘」。
網友紛紛回應說；「唉，老爸這麼努力防疫，偏偏家裡的拚命造反...」、「這年頭都是老爸累得要死，兒子爽得要死，年輕人...畢竟是年輕人，未來靠他們？」、「憲法更是保障守法人民的安全。」
(中時電子報)
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