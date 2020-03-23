大陸外交部發言人耿爽23日針對美方指責大陸隱瞞疫情一事表示，美方抹黑中國、造謠污蔑、賊喊捉賊的把戲太過拙劣，美國過去50天確診病例由10餘例激增到3萬餘例，未採取任何有力措施，完全浪費了中方為全世界贏得的寶貴時間，反而企圖詆毀他人、轉嫁責任，這種做法既不道德，也不負責。

在大陸外交部例行記者會上有記者提問：據報導，美國總統特朗普在20日和21日的記者會上稱，中國本可以更早告知美方情況。另據美國媒體披露，3月20日，美國白宮國安會要求各聯邦機構統一口徑，通過各種途徑對外宣稱中國策劃掩蓋疫情，導致全球大流行。中方對此有何評論？

耿爽表示，在同一天內，美方要求聯邦機構統一口徑來對外攻擊抹黑中國，另一方面又指責是中國、俄羅斯和伊朗在散佈虛假資訊。我不禁要問，到底是誰在散佈虛假資訊，是誰在混淆視聽，顛倒黑白，美方這種造謠污蔑、賊喊捉賊的把戲實在太拙劣了。

耿爽指出，上週五，我以時間線的方式已經詳細介紹了疫情發生以來中方向美方通報疫情資訊，以及中美雙方溝通的基本情況，中方始終本著公開透明負責的態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情資訊，得到了國際社會充分的肯定、高度的評價和普遍讚譽。在過去兩個多月的時間裡，中國人民團結一心，眾志成城，奮力抗擊疫情，為全世界的抗疫鬥爭贏得了寶貴時間，也作出了重要貢獻。世衛組織最近表示，新加坡、韓國等一些國家，正是利用了中方為世界爭取的寶貴時間，採取必要的防控措施，才使疫情蔓延得到了控制，而在這段寶貴的時間裡，美方又做了什麼呢？

耿爽強調，中方自1月3日起就開始向世衛組織和包括美方在內的各國定期通報資訊，1月23日，中方宣佈關閉離開武漢的通道，美國政府在2月2日宣佈全面禁止過去14天到訪過中國的外國人入境，那時候美國國內公佈的確診病例只有10餘例，50天過去了，美國的確診病例已經由10餘例激增到3萬餘例，這50天裡美方採取了什麼有力的措施呢？美方完全是浪費了中方為全世界贏得的寶貴時間，事到如今，美方反而企圖詆毀他人，轉嫁責任，尋找替罪羊，這種做法既不道德，也不負責，不僅對美國自身的防疫工作沒有絲毫幫助，對促進國際社會的抗疫合作也絲毫沒有幫助。

耿爽說，要再次敦促美方，立即停止對疫情政治化，停止對中國汙名化，停止詆毀他國，還是集中精力做好自己的事情，為世界各國攜手抗擊疫情，維護全球公共衛生安全發揮建設性的作用。

(中時電子報)