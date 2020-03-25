美國總統川普親自上陣大打因新冠病毒而引起的政治口水戰，多次在疫情記者會上稱「中國病毒」，雖然23日他突然不使用此一詞彙，但陸外交部仍未鬆手，陸駐法大使館並在推特發文直呼「#川普大流行病」，讓這場美陸因疫情隔空交火又多一名參戰者。

根據法國國際廣播電台（RFI）報導，根據法國國際廣播電台（RFI）報導，大陸駐法大使館23日在官方推特上推文表示，「美國依靠謊言與種族主義來遏止新冠病毒，而非科學或其他有效措施」，並附上《野獸日報》的「為了掩飾新冠病毒疫情，白宮催促美國官員批評大陸」一文，並在推文最後標記「#川普流行病」，反嗆川普「中國病毒」意味十足。

Les États-Unis comptent sur les mensonges et le racisme au lieu de la science et de mesures efficaces pour freiner #COVID19. Jeter un coup d'œil @thedailybeast sur les tactiques vilaine de la Maison Blanche pour détourner les critiques sur #Trumpandémie. https://t.co/eplfhhiBlL pic.twitter.com/3RIIK3XQa7 — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) March 23, 2020

陸駐法大使館近期連續推文，繼續將疫情源頭暗指向美國，如在22日轉發了一篇由官媒中國環球電視網（CGTN）法文網站，發表一篇「美國應對新冠病毒疫情應回答的三個問題」一文，其中要求回答問題：第一、自去年9月發生並造成2萬多人死亡的流感中，包含了多少2019冠狀病毒病病例？美國是否曾試圖將新冠肺炎隱藏在流感統計當中；其次，有關去年7月位於馬里蘭州德特里克堡的全美最大生化武器研究中心被突然關閉，之後美國出現了一系列肺炎或類似病例；第三，什麼幾位美國高級官員在股市下跌之前就出售了很多股票，同時向美國公眾保證2019冠狀病毒病在美國是可控的。

Commentaire : les Etats-Unis doivent répondre à trois questions liées à l'épidémie de COVID-19(1/4)https://t.co/rnbNvPU2Rr… #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/jQXZPNoszR — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) March 23, 2020

不過報導指出，陸駐法大使館的推文，其實與先前陸外交部發言人趙立堅的「美軍可能帶來疫情」一說相近。趙立堅12日曾用中英文連發多條推文，並要美國要透明且公開數據。

但對於趙立堅的說法，陸駐美大使崔天凱在接受媒體訪問時僅表示「他僅代表大陸政府」，並無責人解釋個人立場，但也強調病毒究竟源起何處應由科學家解釋，由記者或外交官來揣測病毒源起「非常不當」。

(中時電子報)