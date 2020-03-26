GoShare 移動共享服務於 2019 年登陸桃園、台北兩大生活圈，上線 200 天至今吸引超過 55 萬註冊用戶，相當受到網友歡迎；至今累積騎乘超過 740 萬公里、逾 250 萬次租借、減少碳排放超過 60 萬公斤等成就。GoShare 因此發表專為熱門景點量身打造的全新「GoShare DOTS 定點借還」服務，加上備受消費者認可的「GoShare 隨借隨還」服務，期待滿足都會通勤族與玩樂探險族的移動需求。

GoShare 新事業總監姜家煒表示：「 2020 年，GoShare 以『Go Together, Share Everywhere』為全方位策略佈局，把整合 Gogoro 生態系資源的「端至端」平台、台灣科技實力、以及移動共享服務的成功經驗帶到更多市場，透過更多元的形式落地生根，創造 GoShare 品牌、消費者、城市、政府、企業五贏新局面。」

達成「Go Together, Share Everywhere」策略佈局的核心關鍵，即為透過 GoShare 的移動共享生態系，串連更多志同道合的全球夥伴，一同實現綠色經濟帶來的影響力。「Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟」由此誕生，將做到 4E —— Expand Presence（開拓新市場）、Enlarge Portfolios（拓展新商業模式）、Embrace Partners（攜手各界夥伴）、Engage Consumers（擁抱消費者），結合政府政策、在地營運夥伴的深厚經驗與多元產業夥伴的發展藍圖，從今年開始陸續推出更豐富、更創新的移動體驗。

根據交通部觀光局 107 年國人旅遊狀況調查統計，國人國內旅遊佔比高達 91.2%，平均每人每年旅遊就有 8 次，其中 68% 為單日旅遊 。GoShare 更透過 24 小時行控中心和用戶使用型態大數據觀察到，除了市區內的日常短途移動之外，觀光休閒的需求也非常強勁。

GoShare 因此發表專為熱門景點量身打造的全新「GoShare DOTS 定點借還」服務，加上備受消費者認可的「GoShare 隨借隨還」服務，滿足都會通勤族與玩樂探險族的移動需求。「GoShare DOTS 定點借還」首波採用 Gogoro 2 車款，以活潑奔放的亮黃色圓點裝飾標誌性的 GoShare Blue 車身，為自由騎行注入新意。

GoShare 與積極推動綠色公共運輸與低碳旅遊的新北市政府秉持共同的願景，落實首個「Explore with GoShare 全球願景夥伴聯盟」典範，將 GoShare DOTS 的全球首發，設在全台灣最長的綠能觀光旅遊路線 —— 新北「青春山海線」。GoShare DOTS 於 4 月 1 日起正式啟用服務，沿線設置 11 個固定站點，並無縫接軌公共運輸系統，以淡水捷運站為起點，串起淺水灣、白沙灣、野柳女王頭等超夯景緻，讓民眾一次體驗獨特的自然生態與人文風情。

GoShare DOTS 車輛於 GoShare App 中以亮黃色圓點顯示，用戶可以在營運範圍內的 GoShare DOTS 固定站點借還車輛，站點間均設有 GoStation 電池交換站，不會因為里程焦慮或車輛動力不足敗興而歸。

以桃園、台北都會區為主的「GoShare 隨借隨還」服務，在台南市政府的大力支持下，將於今年第二季正式跨越濁水溪，前進台南府城。坐擁歷史古蹟、民俗薈萃和美食小吃的台南，2019 年遊客造訪達 2,294 萬人，市區內移動需求旺盛；而機車對於台南市民來說，更是不可或缺的代步工具。

為了提供更因地制宜的移動體驗，GoShare 邀請 Powered by Gogoro Network (PBGN) 智慧電動車聯盟成員 —— 宏佳騰智慧電車加入服務行列，不僅共同投資台南的移動共享市場，更致力於讓台灣成為全球綠能移動產業的領頭羊。透過 GoShare 硬體和軟體高度整合的完整移動解決方案為核心，加上宏佳騰在地深耕的經驗，以 Aeonmotor Ai-1 車款服務在地消費者。

(中時電子報)