針對大陸是否會出現第二波疫情爆發高峰的疑慮 ，大陸中國工程院院士鍾南山表示，在強有力的措施下，估計大陸國內疫情不會出現第二波高峰。

鍾南山接受陸媒《央視新聞》訪問時指出，估計大陸國內疫情不會出現第二波高峰。因為在中國大陸群防群控的基礎上，新增病例可能就局限在很小的人群中，那就不叫爆發。我不相信在我們這麼強有力的措施下，會出現大的爆發。

在目前國際疫情大爆發的情況下，報導提醒，要嚴防嚴控，絕不要放鬆！

日前鍾南山等中國專家參加中歐抗疫視頻會，與來自德國、義大利、英國、羅馬尼亞等國的專家透過視頻交流新冠疫情經驗時指出，在全球疫情擴大的背景下，為防止第二波高峰，他建議仍應保持現有的防控措施，同時嚴格外防輸入。

在會議中，鍾南山院士還向各國專家提出幾點注意事項：一、新冠肺炎具有高傳染性和高病亡率；二、無症狀的病毒攜帶者也具有傳染性；三、在發病早期病人具有更高的傳染性，因此需格外注意輸入的病毒感染者；四、需要保持下水道通暢。

(中時電子報)