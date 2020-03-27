高鐵嘉義站27日正式啟用醫療級紅外線體溫量測儀，為旅客的健康安全把關。（高鐵嘉義站提供／張毓翎嘉義傳真）

高鐵嘉義站27日正式啟用醫療級紅外線體溫量測儀，為旅客的健康安全把關。（高鐵嘉義站提供／張毓翎嘉義傳真）

台灣高鐵公司防治新冠肺炎疫情，繼高鐵桃園站、台北站及台中站後，高鐵嘉義站27日正式啟用醫療級紅外線體溫量測儀，為旅客的健康安全把關，清明假期來臨，為降低感染風險，於4月1日至4月6日，所有車次一律實施全車對號座，提醒旅客及早訂位購票，並依照票面所載之車次及座位搭乘。

高鐵嘉義站站長毛家鵬表示，在2樓進站閘門所裝設的紅外線體溫量測系統，已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，精準度可達±0.3℃，若旅客經由紅外線體溫量測儀及額溫槍，雙重確認下體溫超過37.5℃，會勸導旅客返家休養或前往就醫，若因此衍生退票，則可免收手續費。

毛家鵬說，高鐵台南站、左營站也在今日完成安裝，高鐵半數車站（如桃園、台北、台中、左營、台南、嘉義）都將在清明連假前，啟用紅外線體溫感測儀；其餘尚未安裝的車站，4月6日起將由站務員以額溫槍確認每位進站旅客的體溫，預計4月下旬前，高鐵全線12座車站都將配備紅外線體溫感測系統，提升量測效率。

高鐵在車站安裝紅外線體溫感測器，目前若乘客體溫超過37.5會以額溫槍再確認一次是否發燒。從4月1日開始，搭乘高鐵的乘客如體溫超過規定37.5，高鐵得以拒載。（鄧博仁攝）

(中時 )