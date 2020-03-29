高雄市政府觀光局與馬來西亞歌手黃明志合作2020高雄觀光主題曲《來去走走》，MV跑遍高雄鄉間、城市以及海岸風光，首播一個禮拜，已有逾180萬的觀看次數。這首觀光主題曲對高雄市長韓國瑜有加分嗎？自媒體對此進行街訪，高市民對促進高雄觀光，大都認為對高雄觀光有幫助，也有人甚至認為可成功翻轉市民對韓國瑜的形象。

高雄市民接受自媒體《台灣民眾電子報》訪問時表示，「歌是滿好聽的。」、「我覺得他(黃明志)不錯，他這樣拍攝手法還滿特別的，而且他走遍了連我自己都不知道的地方，還滿不錯的。」、「喜歡、還不錯，因為都是自己孰悉的景點。」、「我覺得音樂性的話，滿輕鬆愉快會讓人想要聽下去。」、「他有把高雄的一些景點特色給表達出來。」

這首歌真能促進高雄的觀光發展嗎？有高雄市認為，幫助效益可能沒那麼大、如果只看到封面，也不知道是高雄。部分市民則持正面態度，直指黃明志有一個吸引力，會讓我想要去他去過的那些地方。

另外高市府跟黃明志合作，能為韓國瑜形象加分嗎？高雄市民看法兩極，有些人認為，有加分，起碼他有做事了；也有人說，應該算有吧！因為有宣傳高雄的觀光；還有一個女生認為，這是一個不錯的方向，起碼他選擇了一個比較年輕的代表，還不錯。但是也有些市民認為，不會對韓市府有加分。

(中時電子報)