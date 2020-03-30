紐約淪為全美新冠肺炎疫情中心，28日單日激增7,200例確診、237死創新高，死亡人數突破千人，紐約州長預估，未來恐有成千上萬紐約人喪命。為應付為數龐大的病患，紐約中央公園已被改建為野戰醫院。

綜合《紐約時報》（New York Times）、《野獸日報》（Daily Beast）報導，紐約州28日單日新冠肺炎確診人數激增約7,200人，使的該州總確診人數飆升至59,513人，當中紐約市就占了33,768人。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）當天也宣布，紐約州增加237起死亡案例，是全美爆發疫情以來單日最高，紐約州死亡人數正式突破千人大關。古莫悲觀預估，疫情將持續惡化，預估將有成千上萬紐約人喪命。

周六，紐約住院患者激增16%，目前所有確診者中，約有8,500人住院治療，當中2,037人入住重症加護病房，並且戴上呼吸器。

(中時電子報)