菲律賓衛生部29日道歉，指出先前批評大陸捐贈的新冠病毒試劑準確率低的說法是錯誤的。

菲律賓衛生部日前批評大陸贈送的新冠病毒試劑準確度太低，僅40%，已經丟棄不用，隨後遭陸駐菲使館嚴正抗議，菲律賓已在昨（29）日公開道歉。

菲律賓衛生部助理部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）28日在記者會上公開表示，大陸送來的新冠病毒檢測試劑準確度太低，只有40%，因此菲國當局棄之不用。

此話一出，立刻引來大陸官方抗議。大陸駐菲律賓大使館昨日發布聲明稿，強調大陸官方贈與菲國的10.2萬份試劑盒品質都非常好，經菲律賓熱帶醫學研究所（Research Institute for Tropical Medicine，RITM）評估過，「不存在任何準確度問題，完全符合世界衛生組織相關國際標準」，並且已經投入使用，為菲律賓的防疫行動發揮作用。

聲明稿也澄清，維赫利口中準確度低的試劑並非由大陸官方捐贈，批評菲國當局發言不負責任。

針對大陸抗議，菲律賓衛生部周日當天火速道歉。綜合菲律賓媒體《每日詢問者報》（newsinfo.inquirer.net）、香港《南華早報》報導，衛生部助理部長維赫利昨日召開記者會，承認稱大陸試劑準確度低的說法是錯誤的。

維赫利表示，北京先前捐贈的10.2萬份病毒試劑盒，包含2,000份華大基因試劑盒以及10萬份聖湘核酸檢測試劑盒都有經過菲律賓熱帶醫學研究所檢驗，符合WHO規範標準。

菲律賓衛生部對於先前發言造成的困擾深表歉意，並且澄清，先前提到品質不佳的試劑盒是一家私人基金會捐贈的另一個牌子的試劑，不過菲國衛生部並未透露是哪個牌子或是哪一間基金會。

除此之外，在大陸抗議之後，菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）也傳訊陸駐菲大使黃溪連，澄清大陸官方贈與的試劑品質非常好，符合世衛標準，也有通過RITM認證。

大陸一共捐贈2批病毒試劑給菲律賓，第一批是由北京華大基因生產的2,000份試劑，於16日送達；第二份是由湖南聖湘生物科技生產的10萬份試劑，於21日送達。

(中時電子報)