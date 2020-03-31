面對紐約慘遭新冠病毒重創，美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）抵達紐約港，協助紓解醫療資源緊繃的紐約。不過醫療船的到來，卻引起大批民眾無視保持社交距離、避免不必要外出的相關命令，紛紛出門到港口附近一探究竟。不過，紐約市長白思豪先前指出，未遵守「居家令」的民眾，恐面臨500美元（台幣15000元）的罰鍰。

Crowds observed social distancing rules as they welcomed the USNS Comfort to New York Harbor.

The ship will treat non-coronavirus patients on board to try to lighten the burden on NYC's hospitals where doctors are focusing on combating the pandemic. pic.twitter.com/F79CFqEajD — ABC News (@ABC) March 31, 2020

據《紐約郵報》與《每日郵報》報導， 報導指出，一群群眾拉長脖子，在「安慰號」所抵達的曼哈頓港口旁觀看醫療船進港，完全忘了先前古莫再三向民眾提醒地保持社交距離，人們紛紛肩併著肩、擠在港口圍欄旁照相旁觀，而在一旁至少數十名的紐約警察也在站一旁，並未驅散這些圍觀拍照群眾，直到了市政廳員工在社群媒體推特上轉貼了群聚的人民照片後，市長白思豪（Bill de Blasio）才下令紐約警察驅散民眾。

雖然白思豪先前指出，忽略市政府命令的民眾恐面臨500美金的罰鍰，但前往港口驅散群眾的紐約警察並未對這些違規群眾開出任何一張罰單。

先前已被列為疫情重災區的紐約州，目前確診新冠病毒佔全美12%，高達66497例，並累計1218人死亡，而紐約市死亡人數更在全美逾3千死之中，佔了將近45%，且古莫（Andrew Cuomo）警告疫情還會惡化。

為了舒緩醫療資源緊繃的紐約市，設有1000病床「安慰號」上午駛進紐約港，白思豪表示，艦上750張病床將立即投入使用，而「安慰號」的到來如同替紐約新增一座醫院，且見到軍方支援有鼓舞士氣的作用。

(中時電子報)