新冠肺炎從大陸武漢蔓延至全球，世界各地華人頗受歧視、被指是「病毒」，不過義大利的一座小鎮，因為當地大陸移民的防疫行動減緩了疫情擴散，讓他們洗刷冤屈，從病毒變成了英雄。

擔憂新冠肺炎疫情擴散，義大利托斯卡尼普拉托小鎮大陸移民開始自主隔離。

全球新冠肺炎確診人數突破85萬人，美國、義大利、西班牙感染人數超越大陸，成為最新疫情中心。在疫情於大陸爆發之初，全球各地華人就飽受歧視，各國相繼傳出華人、亞洲人被辱罵、毆打事件，不過義大利托斯卡尼（Tuscan）普拉托（Prato）小鎮的大陸移民，最近反而變成當地人的英雄。

路透社報導，普拉托有義大利最大的大陸移民社區，約有5萬名華人，佔當地人口1／4，不過普拉托新冠肺炎感染率卻相對低，約是每10萬人中有62人感染，義大利全國平均感染率則是每10萬人中有115人感染。

當地首席衛生官員柏蒂（Renzo Berti）表示，這全都要歸功於當地華人早早就展現了高度的防疫意識，他說，「我們義大利人擔心普拉托的華人會變成問題，但反而是，他們做得比我們還好。」當地華人社區中，至今還沒有人感染新冠肺炎，目前義大利全國已有超過10萬人確診、逾1.2萬人喪命。

報導說，當地大陸移民自農曆春節從大陸返回義大利後，就開始自我隔離，並且呼籲親朋好友「待在家裡」，因為他們知道疫情將來襲，在義大利通報首起新冠肺炎確診病例前3周，普拉托大陸移民最早已經於1月底就開始自我隔離，當義大利人仍上街喝咖啡時，普拉托的華人似乎都消失了。

大陸出生的酒商周盧卡（Luca Zhou，音譯）表示，當他2月4日從大陸返回普拉托後，他就待在房間自我隔離14天，不讓自己和妻子、兒子接觸。他說目睹大陸正在發生的事，讓他擔心身旁親朋好友。隔離期結束後，周盧卡上街都會戴上口罩、手套，希望不要將病毒傳染給其他人，他回憶義大利朋友用異樣眼光看他，他試著向朋友們解釋情況、說服他們也戴口罩，不過義大利人就是不了解。

柏蒂也證實，2月中旬，普拉托政府發現，當地有超過360戶華人家庭、約1,300人已登記居家隔離，並且向政府回報身體狀況。

(中時電子報)