近期國內的確診個案中，從歐美返國的民眾有不少為嗅、味覺喪失，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳證實，國內嗅味覺喪失的患者基本上都是歐洲、美洲返國的境外移入者，因此不排除當地的病毒株已有變異，目前國內的大陸、亞洲旅遊史病患並未發現這種狀況，但詳情還需要國內醫學的研究與探討，至於喪失味覺嗅覺者是否會增加重症機率，目前還沒有確切證據。

新北市長侯友宜最近再度呼籲中央，應全面對入境者進行普篩，但中央流行疫情指揮中心今天仍不願妥協，指揮官陳時中表示，機場普篩還是會有偽陰性、偽陽性的問題，若全面實施恐會造成更大的防疫漏洞，因此目前對於邊境防疫，還是採取折衷方案，對入境者有症狀者就直送集中檢疫所採檢，只要是陰性就可返家居家檢疫，另外對於居家檢疫者在結束14天管制前也會依照民眾的症狀來判斷是否需安排採檢，有症狀者才會採檢，這樣就不會有偽陰性、偽陽性的問題。

(中時 )