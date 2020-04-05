清明連假全台各觀光景點擠爆人潮，當中墾丁因中央疫情指揮中心發布1封「國家級警報簡訊」而引發關注。許多醫護人員擔心連假後可能疫情大爆發，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金認為，連假人口流動與群聚，會對疫情產生怎麼樣的衝擊？他認為在4/10左右能看到結果。

清明連假期間，全台有許多人潮流動與群聚，醫師陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」表示，最多人的潛伏期是5天左右，加上2天的檢測，所以，估計4/10前後，就可以看出這四天的清明連假的人口流動與群聚，是否會對疫情產生衝擊。

陳志金醫師並呼籲民眾，多留意這幾天有無出現感冒症狀、結膜炎、腹瀉或味覺及嗅覺異常，不要去醫院探病，非急症不去急診室，多多待在家。

他說這段時間建議大家：

1. 留意這幾天自己有沒有感冒症狀？結膜炎？腹瀉？(別以為是出遊吃壞肚子)前線醫療人員也會特別注意的

2. 吃東西前，先聞一聞，看看自己的嗅覺/味覺有沒有怪怪的？

3. 不要去醫院探病！

4. 不是緊急的問題，別去急診：睡不著，總比長睡好！長青春痘，總比失去青春好！

5. 宅在家裡，搞自閉：工作上課以外，儘量跟越少人接觸越好，打電動、追劇、看書就能救國家。

6. 這段期間，不要回去探視年長的長輩，改用視訊就好。

7. 講話聊天用電話或視訊，更不要見面聊團購。

8. 無聊的會議不要開，真的要開，改用視訊。

9. 外食不要坐下來吃，用外帶的。在公司、家裡，也不要聚在一起用餐。

10. 不要跟人家約喝咖啡，不管是朋友、客戶、還是長官的孩子。

11. 把悠遊卡儲滿，超商購物用悠遊卡，不找零錢。

12. 出門把口罩戴好，勿觸摸眼口鼻。觸摸前一定要先洗手。脫口罩要注意污染面，脫後要洗手。

13. 出門不要隨便亂摸：電梯扶手、提款機、觸控螢幕、手推車... 觸摸後，一定要洗手。

14. 儘量不搭電梯，改走樓梯，當然儘可能不要碰觸把手。

15.我是選擇走路上班，可以減少接觸

16.現在配給的口罩到底是變多了？還是變少了？不會算沒關係。大腦或許會被病毒入侵，但是數學不會，數學不會就是不會。

17. 遠離排隊美食，這次吃不到，下次還有機會，留得青山在。

18. 停止謾罵，無論是實際的口水，還是網路上的口水，都有風險。

(中時電子報)