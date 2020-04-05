近年墾丁因消費高、陸客不來等影響，觀光產業跌入谷底，不少業者在自我反思、力求轉型後，好不容易等到此波觀光潮盼翻身，不料卻因「1封簡訊」在一夕間被打回慘狀。（謝佳潾攝）

墾丁民宿業者苦嘆，他們遵照政府指示防疫，口罩、消毒都戴好做滿，但為何到頭來是被政府狠甩一巴掌？（謝佳潾攝）

墾丁民宿業者苦嘆，他們遵照政府指示防疫，口罩、消毒都戴好做滿，但為何到頭來是被政府狠甩一巴掌？（謝佳潾攝）

「我們遵照政府指示防疫，但卻被狠甩一巴掌。」清明連假10萬遊客湧入恆春，墾丁觀光看似要谷底翻身，卻因1封暫勿前往墾丁的國家級警報簡訊夢碎，不少人嚇到急退房，不僅一夕間遊客驟降7成，還連帶影響之後的假日住房，業者苦嘆政府振興觀光無配套，後果卻要店家擔。

李姓民宿老闆說，新冠肺炎疫情延燒，別說遊客會怕，觀光業者也很害怕，但政府說生活、經濟一切都要正常，且還強調只要做好防疫工作，國旅是很安全的，所以他們也都遵照政府指示防疫，口罩、消毒都戴好做滿，但為何到頭來是被政府狠甩一巴掌？

他不解地說，政府一直說要紓困救觀光，之後還要發振興券，但現在卻做出「國家級警報」這件事，根本就很矛盾，其實整體來講就是配套措施不足，而墾丁不幸成了代罪羔羊，但業者真的沒有做不好，是遊客自己不戴口罩，所以政府應該是要發簡訊要求大家戴口罩才對。

他無奈道，墾丁因1封簡訊受盡「歧視」，好多客人都說，因為中央建議不要去墾丁，所以要退房，而且不是只退連假期間，是連之後的一般假日也要退，「現在的墾丁好可怕」。他不滿地說，被針對、被指名道姓的感覺超差。

他強調，不會有業者要錢不要命，大家對防疫工作都是戰戰兢兢，絕對全力配合政府政策，但相對的，政府應該要鼓勵、支持業者，而不是扯後腿，五一勞動連假緊接而來，只盼政府能藉「無辜的墾丁前車之鑑」想辦法應變，別再讓店家受無妄之災。

近年墾丁因消費高、陸客不來等影響，觀光產業跌入谷底，不少業者在自我反思、力求轉型後，好不容易等到此波觀光潮盼翻身，做足準備向遊客釋出最大善意，不料卻因「1封簡訊」在一夕間被打回慘狀。

(中時 )