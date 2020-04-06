清明連假台灣民眾擠爆熱門觀光景點，專家及醫護人員深怕因這幾天的群聚讓疫情大爆發。指揮中心隨後也公告，有到11處熱門旅遊景點的民眾需自主管理14天。就有網友發問「為什麼不直接宣佈禁止去觀光景點？」貼文一曝光後立刻引發熱議，許多人嘲諷指出台灣人的天性，「禁止去觀光景點，那些人就會改擠爆別的地方，問題一樣啊！」

針對連假爆人潮、觀光疑成防疫破口爭議，引起各界討論。就有網友在網路論壇批踢踢上發問：「為什麼不直接宣佈禁止去觀光景點？」該網友認為，「現在就是最要緊的時候，非常時期就要用非常辦法，直接宣佈哪些觀光景點禁止遊客進入…不行？」該網友還先幫攤商抗議設想，提出悲觀看法，「等台灣疫情擴散 還有生意給你做？」

文章一出後，立刻掀起討論，網友紛紛留言回應，「不想擔罵名呀」、「業者會抗議」、「直接禁止 那些飯店的退房都變政府買單啊」、「熟悉的中華隊後半段XD」、「觀光景點的定義是？」。

更有許多人突破盲點指出「禁止去觀光景點，那些人就會改擠爆別的地方，問題一樣啊」、「禁止去景點就換去擠爆百貨公司，禁止特定地點沒用的」、「重點是群眾聚集不是出去玩」、「你在家附近人擠人沒有比墾丁安全」。

(中時電子報)