根據大陸《醫藥導報》6日指出，截至目前為止，全世界僅6個國家安然無恙，沒有新冠肺炎確診病例，分別如下：

北韓，是位於朝鮮半島北部的社會主義國家，首都平壤。國土面積約12萬平方公里，人口約2555萬。

塔吉克，首都杜尚貝。西部和北部分別同烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦接壤，東鄰中國大陸新疆，南界阿富汗。國土面積14.31萬平方公里，人口約928萬。

土庫曼，中亞國家，首都阿什哈巴特。位於伊朗以北，東南面和阿富汗接壤、東北面與烏茲別克為鄰、西北面是哈薩克，西鄰里海，是一個內陸國家。國土面積49.12萬平方公里，人口約562萬。

葉門，位於阿拉伯半島西南端，與沙烏地阿拉伯、阿曼相鄰，瀕紅海、亞丁灣和阿拉伯海，世界最不發達國家之一。首都沙那，國土面積55.5萬平方公里，人口約2758萬。

南蘇丹，東非內陸國家，首都朱巴。東與衣索比亞接壤，西與中非共和國為鄰，南與剛果民主共和國、肯亞和烏干達毗連，北部鄰近蘇丹。首都朱巴，國土面積61.97萬平方公里，人口約1190萬。

波札那，非洲南部內陸國家。南鄰南非，西邊為納米比亞，東北與辛巴威接壤，其國土北端只有在維多利亞瀑布附近與尚比亞接觸到些許。首都嘉柏隆里，國土面積58.17萬平方公里，人口約225萬。

(中時電子報)