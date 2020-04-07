《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（7）日的國際新聞重點。

【1】日緊急狀態明起生效 30兆紓困

日本新冠肺炎疫情面臨大爆發的局面，日本首相安倍晉三6日明確表示，7日將針對東京都、大阪府、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、福岡縣等7都府縣發布為期約1個月的「緊急事態宣言」，8日起生效。安倍強調，日本的做法仍和以往相同，不會像海外一般的「封城」。

【2】英相強生病情惡化 進加護病房！已請外相暫代職務

新冠肺炎來勢洶洶，從亞洲到歐美。感染新冠肺炎的英國首相強生（Boris Johnson）生5日住院後，6日下午病情惡化。唐寧街表示，強生已進加護病房治療，首相也已請外務大臣拉布在必要時代理他的職務。

【3】新冠肺炎病例數放緩！美股3大指數大漲逾7％！道瓊上漲1627點

新冠肺炎疫情從亞洲到歐美，對全球經濟造成絕大影響！由於美國新型冠狀病毒病例新增數量有放緩趨勢，美股從上周大跌中反彈回升，3大指數大漲逾7％，道瓊工業指數上漲1627點。

【4】新冠肺炎》美國死亡病例破萬！紐約日增599死 居家防疫延長至4月底

新冠肺炎來勢洶洶，從亞洲到歐美。據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球累計確診病例也已超過130萬人，美國新冠肺炎累計確診人數增加至347003人，死亡數已經達到10335人，成為繼義大利和西班牙後，全球第3個死亡病例數逾1萬人的國家。紐約州日增599死，州長古莫也宣布，居家防疫延長至4月底。

【5】《哈利波特》作者羅琳自稱 染新冠病毒已痊癒

據外媒報導，《哈利•波特》的作者J.K.羅琳在自己的推特自稱，自己在過去的兩個星期中經歷了所有的症狀，但現在已經痊愈。她還向網友推薦自己當醫生的丈夫告訴她的呼吸法，完全不要錢，但是對該病症造成的呼吸困難療效非常顯著。

(中時電子報)