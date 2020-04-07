美國新冠肺炎共34.7萬例確診，死亡人數破萬，情況嚴重到紐約州長宣布，將居家檢疫延至4月底，「美國防疫哪裡錯了」也引起熱議，台灣網友推估，恐與昂貴的醫療費用、領導人態度與輕忽疫情相關。

有網友在PTT上發文詢問，美國擁有先進的科技、民主政治、網路資訊發達，為何疫情卻無法控制，甚至出現紐約單洲一天可以死別人整個國家的總和，防疫到底是哪一步走錯了？

不少網友留言討論，「貧富不均，沒有全民健保」、「一開始完全不作為，病毒醞釀了三個月」、「昂貴的醫療費用讓病人卻步」、「莫彩曦的影片真的是警示，表示都到這個關頭神經還很大條」、「領導的那個人態度決定性很大」、「輕忽，以為真的只是小感冒」。

而在3月28日《紐約時報》也採訪採訪50多位公衛官員、政府官員與科學家探討，美國錯失防疫良機的原因，除一開始輕忽疫情之外，領導人川普忙政治忽略疫情、技術出問題、法規出問題以及缺乏領導等多重因素，導致現在的情況。

(中時電子報)