匹茲堡大學醫學院的研究人員宣布，他們開發的新冠病毒(COVID-19)疫苗，已在早期動物試驗顯示出成果，將計劃人體試驗。他們的疫苗也很特別，不是採用針劑注射，而是一種微針陣列貼片。

未來主義(Futurism)報導，匹茲堡醫學院的團隊，著名外科副教授安德里亞·甘博托（Andrea Gambotto）說：「我們曾經歷過2003年的重症非典型肺炎(SARS-CoV)，和2014年的中東呼吸道肺炎(MERS-CoV)的經驗，有不錯的基礎。

這兩種與新冠病毒(SARS-CoV-2)密切相關的病毒告訴我們，破解病毒表面的特殊刺突蛋白質，是誘發我們人體合成抗體的關鍵。」

研究團隊製作出具有新冠病毒表面的蛋白質片段，可以說只有「冠狀」，而沒有「病毒」，當人體免疫系統遇到這些來歷不明的蛋白質片段，理論上也會生成抗體，而新抗體在理論上也能對抗完整的冠狀病毒。

自己的疫苗稱為「匹茲堡冠狀病毒疫苗」，工作原理與流感疫苗基本相同：將實驗室製造的病毒蛋白片段注射入體內，以幫助其增強免疫力。

特別的是，新藥不是通過針劑注射，而是利用微針陣列（看起來是個貼片，但貼片上有400個微小的尖刺）來給藥。貼片貼上皮膚以後，完全由糖和蛋白質製成的微針就會溶解進入皮下，接種者只會感到一點點痛，而不會留下任何痕跡。

研究人員稱，這種微針陣列的保存更容易，在儲存或運輸過程中，甚至不需要冷藏疫苗。

不過，這種疫苗還不能用在人體，研究人員目前正在向美國食品和藥物管理局申請藥物批准，然後才能開始人體試驗，再來才是正式上市。

一般情況下，開發需要一年甚至更長的時間，但是目前處於特殊情況，有機會縮短臨床開發時間。

(中時電子報)