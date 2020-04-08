新冠肺炎疫情全球大爆發，多國劍指大陸隱瞞疫情，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）仍持續公開讚揚大陸防疫措施，引起各國砲轟，美國共和黨籍眾議員瑞森紹爾昨（7）日提出決議案，要求國會扣留支援世衛的資金，一直到譚德塞下台為止。

美國慘淪全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，確診人數突破40萬人，美國總統川普昨日痛批世衛防疫措施失當，美國才是世衛最大金主，世衛卻處處以大陸為中心，提供錯誤訊息，完全搞砸了。

美國人真的火大了，共和黨籍眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）昨日宣布，已向眾議院提出決議案，要求政府暫停資助WHO，一直到譚德塞請辭下台，以及國際調查小組介入調查WHO在掩蓋北京防疫失敗一事中的角色。

瑞森紹爾的新聞稿中指出，「WHO協助中國共產黨掩蓋新冠病毒的威脅，導致現在超過1萬名美國人喪命，預期接下來幾周，這個數字還會持續飆升。」

「美國是WHO最大的贊助國，美國人的辛苦納稅錢被拿來傳播中國的謊言、掩蓋能夠拯救別人性命的訊息是不對的，WHO必須為此過失、欺騙負責。」

瑞森紹爾指控，大陸官方掩蓋了病毒早在2019年12月就出現人傳人的證據，儘管今年1月22日疫情已經從大陸擴散到多個國家，世衛一直拖到30日才將疫情列為「國際公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。種種延誤、誤導的舉動都對全球造成嚴重後果，新聞稿援引英國南安普敦大學（University of Southampton）的研究指出，如果大陸的防疫措施早3周進行，全球確診人數或許能減少95%。

瑞森紹爾認為美國會應該中止對WHO的金援，一直到議員們了解世衛在全球新冠肺炎疫情中扮演的角色為止。他也提到，WHO各國的經費來源中，美國占了22%，此外，美國也透過其他管道資助相關衛生計畫。

瑞森紹爾在結尾中寫道：「世界衛生組織沒有試圖拯救全球人民性命，反而站在一旁，淡化病毒的嚴重性，只為了不要得罪大陸官員。」

據福斯新聞（Fox News）報導，目前已有超過20名共和黨眾議員支持這項決議案。

(中時電子報)