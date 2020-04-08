英國首相強生因新冠肺炎病情惡化住進加護病房，暫代職務的英外相拉布7日稱讚強生是「戰士」，相信他短時間內就會康復，回來帶領內閣。

英國首相強生（Boris Johnson）6日因新冠肺炎病情惡化住進加護病房，不過目前已知，強生高燒已退，已度過最危險時期，讓英國內閣重燃希望。不過專家警告，即便強生完全康復，最慢恐怕也要等到夏天才能重返工作崗位，因為病毒會讓患者元氣大傷，長期臥病在床也會讓患者肌肉量大幅度下降。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國首相強生住進加護病房第二晚，病況愈來愈穩定，醫師在第一時間為他輸氧，已有效阻止強生病情惡化，醫生判斷沒有必要為他戴上氧氣機或讓他服用鎮靜劑，同時強生也沒有肺炎現象，精神狀況良好，不過醫生仍安排他繼續住在加護病房，以利密切觀察。英國《泰晤士報》（The Times）7日晚間更報導，強生高燒已退，顯示他已經度過最危險時期，有機會打敗病魔。

由於醫生沒收他的2支手機，強生住進加護病房後就與外界隔絕聯繫，唐寧街官員否認強生有其他健康問題的傳言，暫代首相職務的英國外相拉布（Dominic Raab）周二稱強生是「戰士」，相信強生短時間內就會康復，回來帶領內閣。

不過數名資深保守黨員對此持保留態度，當中一人表示，「現階段情況感覺仍很危險，一直到他離開加護病房、病況明顯好轉之前，我想我們之中沒有人能真正放鬆。」

專家對此也不樂觀，部分專家認為，強生即便康復，仍要休息數周才能完全恢復體力，最慢恐怕要到夏天才能重返工作崗位。

英國東安格利亞大學傳染病專家韓特教授（Paul Hunter）表示，「如果你因為病情嚴重住進加護病房、並且存活，很明顯你需要一些時間康復，而且通常只有一半的病人能夠活下來。」「我預期，多數病況那麼嚴重的病人，至少需要1個月、或可能2個月時間，才能康復、恢復工作。」若從現在起算，意味強生有可能要到夏天才能重返唐寧街。

英國重症醫學專家葛克特教授（Mike Grocott）表示，通常一個在加護病房接受輸氧治療一段時間、無法下床行動的病人，身體機能會下降一段時間，甚至有可能延續數周。他補充，「一段時間沒有活動會對身體機能造成影響，最典型的是導致肌肉量、力量下滑，程度取決於臥病在床的時間以及病情的嚴重程度，另外，也要視患者的復原品質以及對復健投入的時間。」

不只專家，剛擊敗新冠病毒的重症患者Matt Dockray也描述病毒如何榨乾他、讓他元氣大傷，他說，出加護病房以及真正出院後，距離完全康復還有「很長一段路」要走，這段時間需要6至8周，過程中有可能失去希望，「但你只能要求自己不斷戰鬥。」

(中時電子報)