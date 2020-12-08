對於無協議脫歐的疑慮加深，英鎊受損下挫，帶動英國藍籌股的FTSE指數上升。另外美中外交角力競爭，投資人削弱了風險資產偏好。

周一泛歐Stoxx 600指數一路低走，最多曾跌1%，收跌1.20點或-0.30%，為392.84點。石油股跌0.4%；包括美國等全球新冠肺炎染疫數持續高漲，傷害了原油價格。銀行股領跌。科技股則上揚0.4%。

英國中型股指數跌超過1%，但是藍籌的FTSE指數則接近持平，小漲0.08%。脫歐協商出現逆勢局面，英鎊受驚，讓英國股市整體表現優於德法等國股市。

英國表示，將不會延長12月31日截止的脫歐過渡期最後期限，並且準備好在無協議之進行脫歐。市場目光皆注向股市休市後英國首相強生與歐盟執委會主席萊恩的視訊會談。

談判的實際截止日期可能在本周結束前的某一時間點。如果沒能達成任何協議，將搗亂金融市場，邊界受影響，進一步打亂供應鏈之間的物流供應。惠譽(Fitch)周一指出，無協議脫歐對英國GDP的衝擊可能會及預期的來得更嚴重。

市場信心亦受到美中關係緊張的因素干擾。路透率先報導，美國將對中國至少12名官員實施制裁，報復中國取消香港反對黨議員資格。而隨後，美方在周一正式宣布14名中國官員制裁名單。

周一新數據，德國十月工業生產表現優於預期。但是德國Ifo研究院示警，預期接下來幾個月的生產將會惡化。

歐元區債券殖利率下跌，致銀行股下挫。西班牙和義大利等金融權值高的指數皆下跌超過0.5%，法國CAC指數也跌0.6%。

(時報資訊)