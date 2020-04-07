英國首相強生感染新冠肺炎後病情惡化，已在昨（6）日住進加護病房，對此，美國總統川普3度提到入住加護病房代表病況「很嚴重」，他已經派遣2支最棒的藥品團隊赴英，協助強生的醫療團隊。據悉，這2支藥品團隊提供的解方應該是川普近期大力鼓吹的抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）。

強生很嚴重！川普為英相祈禱 已派最棒專家赴英

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國首相強生昨日因新冠肺炎病情惡化住進加護病房，美國總統川普晚間在白宮的疫情記者會上為強生祈禱，他說，「我要為我的好朋友、我們國家的朋友、英國首相強生獻上最好的祝福」，「所有美國人都祈禱他康復」，川普更讚許強生是他非常特別的朋友，非常強壯、有決心，不辭職也不放棄。

不過川普話鋒一轉，在記者會上至少3度提及入住加護病房代表病情很嚴重，「如果你住進加護病房，代表這個疾病已經非常、非常嚴重。」

他說，已經要求2家為美國政府工作的治療公司「即刻和倫敦聯絡」，協助治療強生，並且提到，美國在新冠肺炎的治療已經有非常大的進展，稱這2間「頂尖」公司已經研發出治療方法，而且成效卓越。

川普說，這2支團隊目前已經抵達倫敦，並且和強生的所有醫生聯繫過，將提供倫敦任何需要的援助，「我們會看看我們是否能提供協助」，「他們已經準備好了。」

當被問及所謂的美國專家提供的療法時，川普並未明確點出療法名稱，僅回應是非常複雜的治療方式，團隊最近才研發出來，稱他們很有經驗。不過報導推測，川普口中的藥品應該就是他近期大力鼓吹、稱會改變新冠疫情遊戲規則的抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」。

川普說，團隊已經和強生的醫生開過會，就視最終會不會採納這種療法，不過他也希望強生最終不會用到它。

英國廣播公司（BBC）報導，在確診新冠肺炎10天後，由於持續出現症狀，55歲的強生於英國當地時間5日晚間住院檢查，醫院起先在6日下午對他進行給氧治療，之後送入加護病房，不過至今他還沒有被戴上呼吸器。

(中時電子報)