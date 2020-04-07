英國首相強生感染新冠肺炎後病情惡化，已在昨（6）日住進加護病房，對此，美國總統川普3度提到入住加護病房代表病況「很嚴重」，他已經派遣2支最棒的藥品團隊赴英，協助強生的醫療團隊。據悉，這2支藥品團隊提供的解方應該是川普近期大力鼓吹的抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）。

強生很嚴重！川普為英相祈禱 已派最棒專家赴英

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國首相強生昨日因新冠肺炎病情惡化住進加護病房，美國總統川普晚間在白宮的疫情記者會上為強生祈禱，他說，「我要為我的好朋友、我們國家的朋友、英國首相強生獻上最好的祝福」，「所有美國人都祈禱他康復」，川普更讚許強生是他非常特別的朋友，非常強壯、有決心，不辭職也不放棄。

不過川普話鋒一轉，在記者會上至少3度提及入住加護病房代表病情很嚴重，「如果你住進加護病房，代表這個疾病已經非常、非常嚴重。」

他說，已經要求2家為美國政府工作的治療公司「即刻和倫敦聯絡」，協助治療強生，並且提到，美國在新冠肺炎的治療已經有非常大的進展，稱這2間「頂尖」公司已經研發出治療方法，而且成效卓越。

川普說，這2支團隊目前已經抵達倫敦，並且和強生的所有醫生聯繫過，將提供倫敦任何需要的援助，「我們會看看我們是否能提供協助」，「他們已經準備好了。」

當被問及所謂的美國專家提供的療法時，川普並未明確點出療法名稱，僅回應是非常複雜的治療方式，團隊最近才研發出來，稱他們很有經驗。不過報導推測，川普口中的藥品應該就是他近期大力鼓吹、稱會改變新冠疫情遊戲規則的抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」。

川普說，團隊已經和強生的醫生開過會，就視最終會不會採納這種療法，不過他也希望強生最終不會用到它。

英國廣播公司（BBC）報導，在確診新冠肺炎10天後，由於持續出現症狀，55歲的強生於英國當地時間5日晚間住院檢查，醫院起先在6日下午對他進行給氧治療，之後送入加護病房，不過至今他還沒有被戴上呼吸器。

文章來源：Donald Trump says Americans are all praying for Boris Johnson after he was moved to intensive care with coronavirus and says he has 'contacted big drug companies' to help with his care

文章來源：Coronavirus: Boris Johnson moved to intensive care as symptoms worsen

(中時電子報)

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