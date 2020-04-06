因應新冠肺炎疫情，美國總統川普5日首度表示，會視情況配戴口罩。

新冠肺炎疫情衝擊美國，美國總統川普一直以來都拒絕戴口罩，不過不曉得是不是受到第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）鼓吹影響，川普昨（5）日終於改口，將視情況戴上口罩。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國總統川普對於配戴口罩的態度180度大轉彎。美國疾病管制暨預防中心（CDC）3日發布最新指示，防範新冠肺炎疫情擴散，呼籲全美國人開始配戴口罩，口罩可以不需要是醫療級的，圍巾、布做的口罩都可以使用。

不過川普當天公然打臉CDC，指出這項政策不是強制性的，表示自己不打算戴上口罩，更稱如果戴上口罩，當和其他世界級領袖通話時，會讓他看起來很蠢。

不過妻子也和他唱反調，就在CDC發布新指令的隔天，美國第一夫人梅蘭妮亞就在個人推特呼籲民眾保持社交距離、戴上口罩，昨日更轉推CDC的口罩新規內容，強調戴口罩能夠阻止病毒傳染給別人。

不知是否受到妻子影響，川普昨日終於改口，首度表示會配戴口罩。周日白宮疫情記者會上，川普回應記者提問，證實梅蘭妮亞會戴上口罩，他說，「她喜歡這個構想」，更首度表示，自己也會戴口罩。

他說：「我也會戴，你想要我現在就戴嗎？我想那會有點怪，但如果我認為很重要的話，我就會戴。」

不過川普也重申，這只是「建議」。當被問及白宮冠狀病毒工作小組的官員在召開記者會時，是否要全員戴上口罩，以向大眾示範，川普也強調，這是「自發性的」，「如果他們想，我會鼓勵它（指戴口罩）。」

(中時電子報)