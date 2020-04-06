韓國首例！入境拒隔離 台女遭驅逐 15:322020/04/06 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國法務部今（6）日宣布，一名台灣女子上周入境韓國後，拒絕進行隔離檢疫14天，已經於昨晚遣送回台，成為韓國首例外國人拒絕隔離而遭遣返的案例。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #韓國 #台灣 #女子 #入境 #隔離 #14天 #拒絕 #遣返 #驅逐 也許您會感興趣 推薦閱讀 金山警防疫結合科技 實施居家隔離及檢疫管制 03:012020/04/02 生活 嘉縣出現首例確診 西部縣市全淪陷 最後淨土失守 06:092020/04/02 生活 嘉縣首例確診 縣長：該案沒有與鄉親接觸 11:512020/04/02 生活 衰！英首相剛解除隔離 有症狀再隔離 22:062020/04/02 國際 與確診者接觸未受疫調 疫情中心籲民眾主動打1922 15:232020/04/03 生活 確診者曾赴宜蘭的教會 有接觸者未被通知 04:102020/04/04 生活新聞 居檢推加強版 腹瀉納通報條件 04:102020/04/05 生活新聞 慈濟贈送安心祝福包 豐富竹縣關懷包內容 12:232020/04/05 生活 最高7000元！北市居家隔離、檢疫補助即日起申請 12:512020/04/06 生活 陸韓建交後首次 韓首現單日無陸客出入境 14:332020/04/06 國際 國際熱門新聞 她一出馬！川普竟願戴口罩了 - 國際 33萬人染新冠！美將面臨911時刻 - 國際 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 名流 這家航空公司驚爆要求機師隱瞞染疫 - 國際 經濟得犧牲！比爾蓋茲：美要贏新冠肺炎 還缺3步驟 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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