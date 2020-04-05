美國攔劫德國向3M下訂的口罩，加上又禁止3M出口口罩給加拿大等鄰國，挨批現代海盜，川普回應沒有海盜行為，是報復。川普的相關發言請分別見影片10:30、59:18。

新冠肺炎疫情全球蔓延，各國上演口罩、呼吸器等醫療物資搶購大戰，美國日前攔截一批德國自大陸進口的口罩，同時又禁止3M出口口罩給鄰國，挨批現代版海盜，針對爭議行徑，美國總統川普不認自己是海盜，強調這是報復，美國需要口罩，不希望其他國拿走。

德國昨（4）日指出，當局日前向美國3M在大陸的工廠訂購的20萬個口罩，於曼谷轉機時遭美國攔劫，最終這批口罩直接運往美國，德國內政部長蓋澤爾（Andreas Geisel）痛批美國的行為猶如現代海盜。

美國3M公司3日也稱，接到白宮命令，禁止將美國生產的N95口罩出口至加拿大及拉丁美洲，並稱此舉將會對人道主義產生重大影響。

綜合美聯社、紐西蘭廣播公司（RNZ）、今日俄羅斯（RT）報導，針對挨批現代海盜以及和3M之間的緊張關係，川普周六在記者會上駁斥，稱沒有海盜行為，情況恰恰相反。

他證實動用國防生產法（Defense Production Act），讓政府從3M本土工廠中取得足夠的口罩，指出美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）已經向3M下訂1.8億個N95口罩，川普說，「我們希望他們能幫助我們的國家，我們需要這些口罩，我們不希望其他人拿到它…你可以說這是報復，如果別人不給我們需要的，我們就會變得非常強硬。」

他說對3M非常失望，他們可以出口口罩到其他國家，但同時應該也要照顧自己的國家，痛批3M對美國不夠好，「如果他們有，那很棒，如果沒有，他們將要付出慘痛代價。」

針對美國禁止3M出口口罩給加拿大，加拿大總理杜魯道（Trudeau）昨日表示，不會因此報復美國，稱兩國有共同利益，應該互相合作。

(中時電子報)