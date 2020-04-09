國內傳出酒店公關確診個案，社區傳播破口已現，中央流行疫情指揮中心今天宣佈全國舞廳與酒店自今日起全面停業，呼籲業者能夠共體時艱，配合相關防疫政策。

副指揮官陳宗彥表示，在3/14、3/19國內對全球發布禁入令後，當時社會氛圍就很擔憂娛樂場所會成為防疫破口，但當時僅以勸說態度請業者配合，但兩周過去有部分店家開始復業，卻忽略現在的疫情仍然嚴峻，政府觀察到這些場所無法保持適當社交距離，因此現在下達酒店與舞廳停業是情勢所需，希望業界都能來配合，共同防疫。

陳宗彥補充，除業者須共體時艱外，也請全國22縣市來配合，協助酒店、舞廳等業者停業，這段時間是防疫非常重要的階段，要盡可能地避免人潮聚集。

指揮官陳時中補充，除舞廳、酒店外，其他室內相關的娛樂場所，若無法保持社交距離跟戴口罩，就會提出比較嚴厲的措施，希望這段防疫期間大家能夠配合。

不過目前停業禁令僅限酒店、舞廳，針對夜店、PUB等室內場所，指揮中心還在觀察中，陳宗彥說，這些場所內還是要保持好社交距離，若無法維持就會做進一步考慮，陳時中則認為，若大部分都做不到，就會請他們全部停業，因為台灣沒有大意本錢，因此目前針對舞廳、酒店的禁令暫無停業時間表。

(中時 )