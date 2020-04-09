國內傳出酒店公關確診個案，社區傳播破口已現，中央流行疫情指揮中心今天宣佈全國舞廳與酒店自今日起全面停業。針對酒店小姐與少爺收入恐立即斷炊，被譽為「紓困陳時中」的政務委員龔明鑫表示，所有國民都是我們必須照顧的對象，政府責無旁貸。

副指揮官陳宗彥表示，過去兩週有部分娛樂場所開始復業，卻忽略現在的疫情仍然嚴峻，政府觀察到這些場所無法保持適當社交距離，因此現在下達酒店與舞廳停業是情勢所需，希望業界都能來配合，共同防疫。指揮官陳時中則補充說，台灣沒有大意本錢，因此目前針對舞廳、酒店的禁令暫無停業時間表。

由於酒店從業人員大多領日薪或週薪，工作型態認定比較特別，不太符合目前公告紓困振興就業協助人員對象，且該產業生態複雜，一旦金流斬斷，恐引起治安惡化的連鎖效應。

龔明鑫對此表示，這是一個今天發生的新議題，所有國民都是我們必須照顧的對象，我們會思考，如果因為這樣造成失業或生活上的困難，我想政府是責無旁貸。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )