據陸媒報導，2020年4月7日山西省新增境外輸入新冠肺炎確診病例25例、8日新增境外輸入3例，總共28例，均為乘坐莫斯科—北京（CA910）國際航班乘客。這批確診旅客於4月6日在山西太原武宿國際機場海關入境，目前已全數進行點對點接運與隔離治療等閉環管理措施，同機人員則於集中隔離點進行隔離醫學觀察。

《環球時報》報導稱，這28位同機確診病例大部份出現發熱、咽部不適或併發呼吸困難症狀，在抵達山西太原武宿機場後，由急救車送至太原市中心醫院發熱門診隔離治療，確診後轉至太原市第四人民醫院負壓病房隔離治療。其中僅1例為無症狀病例。

陸媒《人民日報》指出，相當長一段時間維持在個位數確診病例的俄羅斯近日疫情快速爆發，一周以來已多日新增新冠病毒確診病例超過千例，4月7日更新增1459例創下新高後，讓全國總確診數同時突破1萬例。

據俄羅斯官方通報稱，7日新增的1459例病例中857例都來自於莫斯科市。現在莫斯科確診病例總數已達6698例。過去24小時內全國新增死亡病例13例，總計死亡病例為76例；新增118例康復病例，總共有698人康復出院。

另據俄羅斯消費者權益保護和公益監督局通報，目前全國已進行了超過100萬例新冠病毒檢測，還處於醫學觀察狀態的疑似病例總數為17.1萬例。

為防範境外輸入病例衝擊大陸首都北京，大陸民用航空局、外交部、國家衛生健康委員會、海關總署、移民管理局聯合發佈《關於目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境的公告〉，規定自3月23日起，所有目的地為北京的國際始發客運航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安12個指定的第一入境點入境。因此，這批搭乘莫斯科飛北京航班的乘客在太原入境後接受體溫檢測發現症狀後隨時被攔下，經檢測後有28人確診送隔離治療，其餘乘客則集中定點隔離觀察。

(中時電子報)