近一周以來俄羅斯新冠疫情快速爆發，連日新增病例皆破千例，確診總數已突破萬例，而與俄境僅一江之隔的黑龍江省也面臨極大的輸入性疫情壓力，連日來綏芬邊境口岸已持續出現新增病例，僅4月8日一天已發現40例境外輸入確診病例。面對大量輸入病例與隔離觀察需要，黑龍江省決定11日啟用綏芬河方艙醫院，並組織醫護人員隊伍前往中俄口岸綏芬河市支援。

據黑龍江衛健委通報，2020年4月8日0-24時全省新增境外輸入確診病例40例（境外輸入無症狀感染者轉為確診病例9例），均為中國大陸籍，從俄羅斯輸入。其中確診者居住地涵蓋黑龍江省14例、吉林省13例、福建省5例、天津市2例、浙江省2例、遼寧省1例、河南省1例、河北省1例、北京市1例。

同時，截至4月8日24時，黑龍江累計報告境外輸入確診病例127例，其中：黑龍江省44例，其他省份83例；現有境外輸入確診病例126例；現有境外輸入重症病例6例。追蹤到境外密切接觸者1395人，已解除醫學觀察346人，尚有1049人正在接受醫學觀察。

此外，新增境外輸入無症狀感染者23例，累計的境外輸入無症狀感染者154例，所有病例均為中國大陸籍，習從俄羅斯輸入。

據黑龍江省委宣傳部亦表示，近日通過陸路從綏芬河口岸入境的人數激增，確診病例不斷增多。為對新冠肺炎患者進行救治，黑龍江省已經成立救治專家組，派出141名專業人員支援綏芬河，黑龍江援助湖北醫療隊106人正作為後備可隨時參與救治。而多日前開始日以繼夜進行的綏芬河市方艙醫院，將於4月11日正式啟用，預計可提供600餘張床位。

(中時電子報)