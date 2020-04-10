紐約州新冠肺炎

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至周四下午的統計顯示，身為美國新冠肺炎疫情中心的紐約州如今確診人數突破16萬，已超越世上其他任何國家的確診數。

據BBC和《商業內幕》（Business Insider）網報導，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）周四力促州民，繼續待在家裡，並落實社交距離規範，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。他指出，單是8日那天，就有799人因新冠肺炎喪生，而這是紐約州至今最高的單日死亡數字。

此外，古莫說，至今紐約州已有超過7,000人因新冠肺炎喪生。「對整個世代來說，9/11應該是紐約最黑暗的一天，」他周四在記者會中說，「但就許多方面而言，這沉默殺手奪去了更多紐約客的性命。」9/11恐攻導致紐約市2,753人喪生，而到4月9日為止，這個美國人口最多的城市已有5,150人因新冠肺炎病逝。

目前美國新冠肺炎確診人數近47萬人，居世界之冠，而全美50州有超過1.6萬人喪生。至於全球則有超過近160萬人確診，超過94,800人死亡。一般認為，由於缺乏檢測，包括美國在內，實際的確診和死亡人數應該遠比這些數字更高。

(中時電子報)