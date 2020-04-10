中央流行疫情指揮中心10日召開記者會說明最新疫情。(中時電子報臉書直播)

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布，新增2例確診，皆是境外移入居家隔離期間確診，分別為20多歲女性(案381)及60多歲男性(案382)。

其中案381於美國就學，3月30日入境，是搭乘華航CI011班機的旅客，因該班機之前就有10人確診，因此同機旅客由居家檢疫改為居家隔離，該名個案在4月5日出現流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該班機截至目前共11人確診。

指揮中心表示，案382於2月16日至3月29日與案378(妻子)一同至印尼探親，返國後進行居家檢疫，因妻子確診改列為接觸者居家隔離，案382返國至今無症狀，4月7日衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診。

陳時中宣布，今天再增1死，是埃及旅遊團團員(案101)70多歲男性，有慢性病史，3/20檢查發現肺部嚴重浸潤，轉加護病房，最後仍不幸於4/9日病逝。

(中時電子報)