中央流行疫情指揮中心今(10)日公布，新增2例確診，皆是境外移入居家隔離期間確診，分別為20多歲女性(案381)及60多歲男性(案382)。
其中案381於美國就學，3月30日入境，是搭乘華航CI011班機的旅客，因該班機之前就有10人確診，因此同機旅客由居家檢疫改為居家隔離，該名個案在4月5日出現流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該班機截至目前共11人確診。
指揮中心表示，案382於2月16日至3月29日與案378(妻子)一同至印尼探親，返國後進行居家檢疫，因妻子確診改列為接觸者居家隔離，案382返國至今無症狀，4月7日衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診。
陳時中宣布，今天再增1死，是埃及旅遊團團員(案101)70多歲男性，有慢性病史，3/20檢查發現肺部嚴重浸潤，轉加護病房，最後仍不幸於4/9日病逝。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。