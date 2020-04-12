台北市1家高級知名傳出女公關確診新冠肺炎，政府為防止疫情蔓延，9日下令全國酒店、舞廳一律禁止營業，讓靠這行吃飯的人，生活陷入困頓， 但不少酒店妹為了「度小月」，在臉書交友軟體上面發文「4/9是國際上岸日，拜託包養我」，結果吸引網友注意，留言數量激增，私下暗盤交易熱絡。

一名黎姓女生9日在臉書發文：「求包養，如果沒有的話，我晚點再問一次」，希望平常愛點她坐檯的恩客，能私下交易。另有一名徐姓女生則發文：「4/9日國際上岸日，求包養」，短短幾小時就有300多人按讚，數10篇留言，有人問過夜開房間價碼，也有人約吃飯看電影。

酒店女公關為「度小月」，集體在臉書發文「求包養」。（圖／翻攝臉書）

一名酒店經紀人說，自從北部傳出有酒店女公關確診，同業就很害怕，連政府都祭出停業公文，就算酒店偷跑開門營業，酒店小姐也不見得要上班，只好私接客人求包養，這樣減少被傳染的風險。

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(中時電子報)