有「泰國第一神顏」之稱的28歲泰國女星黛薇卡霍內(Mai Davika/Davika Hoorne)，擁有泰國與比利時混血精緻五官以及175cm的高䠷身材，讓她在演藝圈中成為耀眼之星，驚人的美貌更是紅遍全亞洲。日前，黛薇卡在個人社群平台上曬出多張穿搭，纖細又結實的腰身，再度令網友們驚艷。

黛薇卡出道時便憑著「絕世美顏」在演藝圈中打響名號，還曾2度入選「全球百大美女」的榜單中，加上她自然又精湛的演技，曾以電影《戀愛病發》獲得有「泰國奧斯卡」之稱的金天鵝最佳女主角獎，人氣直衝天際。

黛薇卡對於時尚品味也十分有自己的一套，經常透過IG在網路上分享穿搭，成為不少女性的穿搭指南，也是不少精品愛用的女星之一。日前，她先是在IG上PO出出遊時的穿搭，只見她穿著藍色平口內衣及超誇張的公主蓬袖，下半身則是搭配牛仔褲，看起來隨性又俏皮，同時也秀出精實的腰部曲線，吸引超過32萬人按讚。

隨後黛薇卡曬出出海遊玩時的辣照，她穿著一件黑色綁帶比基尼搭配牛仔褲，再次展現川字腹肌，令網友看了忍不住大讚「果然是性感小腰精」、「有腰就是任性」、「身材太絕了」引發話題。