全球各地的產業界在面對新冠疫情的衝擊後，紛紛開始勾劃未來的產業鏈配置，其中有部份涉及各國的國家安全政策，部份則是出於純經濟因素。不論如何，將全部或部份產能遷出中國大陸，避免因過度集中形成大規模中斷的風險，已成為全球產業界的共識，未來中國大陸勢必面對一波產業撤出的風潮。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，新冠肺炎疫情衝擊下，高度全球化的產業鏈顯得脆弱不堪。但這場疫情對於全球產業鏈佈局的實際影響目前尚無定論。但已有許多觀點認為，疫情過後跨國企業可能會出於分散風險的考慮，把部分產能遷出中國大陸。

以汽車產業為例，武漢封城兩周後，現代汽車在韓國的工廠停工。原因主要是青島的零件供應商在春節後復工人數不到15%，使得韓國車廠被迫停產。

專家稱，雖然有分散風險的需要，但在大陸建立的產業鏈已經逐步建構了幾十年，調整起來「既痛苦又耗時」，不是幾年內就能辦到。

報導指出，新冠疫情在全球爆發後，產業鏈風險罕見地出現「無法分散」困境，這是全球化過程中尚未遇到過的。過去大陸成為世界工廠並不是人為設計，而是幾十年來產業鏈成長的結果。

香港中文大學商學院助理教授吳靖表示，相比於工業化早期，如今全球產品供應鏈日趨複雜化、網路化，似乎反而導致對風險的抵抗能力降低。

香港科技大學商學院張洪濤教授認為，疫情爆發後，成本不再是企業唯一的考量，產能集中在大陸的風險逐步展露。把所有雞蛋放入一個區域或國家籃子時，它被打翻是早晚的事。因此跨國企業因此必須在成本和風險之間尋找平衡，至少會將重新組織產業鏈來構建多元化的供應來源。

報導說，以前發達國家擔心的是大陸工廠關閉，但到了三月份，各主要經濟體紛紛封鎖抗疫，他們的工廠也都關閉。這已經不是成本和風險平衡問題，因為事態超出對供應鏈的傳統理解，這是從沒見過的的供應鏈風險挑戰。

除了產業鏈，這次疫情還造成歐美國家造成醫療物資緊缺，而全球產能又過度倚賴大陸，加上長期與大陸缺乏政治互信，歐美國家轉而透過立法來終止對大陸的原料藥與醫療物資的依賴。未來將有大量的相關產業轉回本國或是相對較能信賴的國家。

報導認為，不論各國情況如何，某種程度上與大陸的脫鉤或減弱聯結將會發生，而中國大陸的老齡化將會加速這一過程。

(中時電子報)