11伊朗艦艇波灣危險逼近美艦

11艘伊朗艦艇周三在波灣以「危險騷擾的方式」，不斷逼近美國軍艦，距離甚至在10碼（9公尺）內。

據《衛報》（The Guardian）與美國海軍研究協會新聞（USNI）網15日報導，美國第5艦隊公開的照片和錄影顯示，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍（IRGCN）以侵略性戰術對付美國軍艦，象徵打臉川普政府，反擊了美國所謂對伊朗「恢復威懾」的說法。

美國海軍中央司令部（Central Command）說，當天有11艘伊朗小型艦艇不斷以極近的距離，在6艘美國軍艦船首和船尾疾速繞行。聲明指出，當時美國海軍正在北阿拉伯灣的國際海域，和陸軍的AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機進行聯合演習。

雖然美軍不斷示警，但對方毫無回應，直到大約1小時後才離開。美方說，伊朗革命衛隊海軍危險、挑釁的行動升高了誤判和碰撞的風險，而且並不符合「國際海上避碰規則公約」（Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea）。

這是自從美國承包商年初在伊拉克遇襲，遭伊朗撐腰的民兵殺害，雙方互相報復後好幾個月來，第一次再度出現緊張。

(中時電子報)