11伊朗艦艇波灣危險逼近美艦

11艘伊朗艦艇周三在波灣以「危險騷擾的方式」,不斷逼近美國軍艦,距離甚至在10碼(9公尺)內。

據《衛報》(The Guardian)與美國海軍研究協會新聞(USNI)網15日報導,美國第5艦隊公開的照片和錄影顯示,伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍(IRGCN)以侵略性戰術對付美國軍艦,象徵打臉川普政府,反擊了美國所謂對伊朗「恢復威懾」的說法。

美國海軍中央司令部(Central Command)說,當天有11艘伊朗小型艦艇不斷以極近的距離,在6艘美國軍艦船首和船尾疾速繞行。聲明指出,當時美國海軍正在北阿拉伯灣的國際海域,和陸軍的AH-64「阿帕契」(Apache)攻擊直升機進行聯合演習。

雖然美軍不斷示警,但對方毫無回應,直到大約1小時後才離開。美方說,伊朗革命衛隊海軍危險、挑釁的行動升高了誤判和碰撞的風險,而且並不符合「國際海上避碰規則公約」(Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea)。

這是自從美國承包商年初在伊拉克遇襲,遭伊朗撐腰的民兵殺害,雙方互相報復後好幾個月來,第一次再度出現緊張。

(中時電子報)