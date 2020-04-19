新冠肺炎已在全球造成逾15萬人喪命，當中歐洲死亡人數超過10萬人，西班牙也突破2萬人大關，西班牙計畫三度延長封城措施，至5月9日。

歐洲新聞台（Euronews）報導，根據美國約翰霍普金斯大學全球新冠肺炎疫情統計，截至19日上午9時，全球已有2317,759人感染新冠肺炎，159,510人喪命。另據香港東網引述法國媒體報導，當中歐洲總死亡人數超過10萬人，占了全球總死亡人數的3分之2。

重災區的西班牙於18日突破2萬死亡人數大關，不過好消息是，當天新增的565例死亡案例已較先前趨緩。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）周六晚發表全國電視演說時表示，將請求國會延長全國緊急狀態2周，此舉將讓西班牙三度延長封城令，至5月9日。西班牙封城令原定於26日到期。

不過桑傑士也表示，政府計畫鬆綁禁令，在月底前放寬孩子出門限制。

截至19日，美國已有73萬人染新冠肺炎，持續高居全球染疫人數第一位，其次是西班牙的19萬人，義大利17萬人，法國、德國的14萬人，英國11萬人，大陸8萬人。

死亡人數仍以義大利最多，約2.3萬人，西班牙以約2萬人居第二，其後依序為法國1.9萬人、英國1.5萬人。

不過隨著住院人數下降，義大利及法國疫情出現緩和趨勢。

(中時電子報)