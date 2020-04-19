4月17日，北非查德共和國的空軍戰機發生一件奇怪的意外事故，一架停放在機場的Su-25「蛙足」攻擊機( Frogfoot)，意外發射的一枚火箭彈，不幸的是，火箭彈最後落在總統衛隊副司令 軍的家中，當場造成4死2傷。

航空學家(The Aviationist)報導，事件發生在查德首都恩賈梅納(NDjamena)的艾琳娜科塞空軍基地(AérienneKossei AFB)，Su-25攻擊機突然發射一枚火箭彈，火箭彈先擊中了對面一輛空的油罐車，穿破並沒有爆炸，然後擊中總統衛隊副司令拉希瑪（Mahamata Salaha Brahima）的官邸，炸死房內的兩個孩子、兩名成年人，並炸傷了另外兩個人。

事件發生的大過離奇，以至於查德官方的新聞說法也不正確，一名空軍官員的話說：「這架飛機正在起飛，然後誤射火箭彈，並擊中了附近的官邸群。」

然而，一段來自影音網站「Lelombrik.net」的影片證實，Su-25是在靜止的情況射出火箭彈，然後火箭彈一個奇怪的拐彎，避過前方的法國空軍C-130運輸機，隨後就是畫面外的爆炸巨響。

查德官方第一時間認為，這事件可能是恐怖團體「博科勝地」的恐怖攻擊，不過就影片的情況來看，若非博科勝利的成員潛入戰機，或是用什麼奇怪的方法遙控了戰機，否則可能和恐怖攻擊無關，目前事故原因正在調查中。

這起不尋常的事件，使人們回想起2018年，一架比利時空軍F-16，停在地面卻突然走火，戰機固定武器M61A1 火神砲突然射擊，打中對面的另一架F-16，戰機燃燒變成一堆廢鐵。

類似事件也曾在台灣發生過，一架IDF戰機在機堡裡突然向外發射響尾蛇飛彈，所幸擊中的地方是空地，沒有造成人員傷亡。這類武器走火的情況，可能是突發性的靜電，導致武器電門的啟動，情況並不常見，但仍舊會發生，因此飛機接地線，以及武器上保險，是相當重要的。

(中時電子報)