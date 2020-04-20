海軍疫情感染擴大，磐石艦已累計24例確診，染疫原因為何目前仍在釐清，期間是否有人違規上下艦，或是隱匿病情，引發種種質疑。對此，一名艦上士兵透露，在航行期間大家身體都很健康，以確診時程回推，較不可能是在帛琉感染。

此次前往帛琉的「敦睦遠航支隊」，共有成功級巡防艦岳飛軍艦、康定級巡防艦康定軍艦、油彈補給艦磐石艦。其中磐石艦出現24例確診病例，另兩軍艦目前則無疫情傳出。

一名敦睦艦隊士兵接受《東森新聞》訪問，該士兵認為比較不可能在帛琉感染，以疫情來看，不可能從14日就開始感染，且整個航行結束時，大家都很健康，「為什麼突然間這樣子？」

敦睦艦隊4月9日停靠左營軍港，隔離6天後，4月15日人員才下船。該士兵表示，期間所有官兵都在船上，無人離開，這6天的隔離期應無人上下艦，連梯口都沒有放。

根據疫情指揮中心訊息，18日確診3人，4月12日陸續開始出現症狀，4月17日採檢通報後確診。19日新增22例確診，其中21例為磐石艦官兵，目前仍在進行疫調，釐清感染源。

(中時電子報)