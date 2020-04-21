你是三星 Galaxy S20 Ultra 用戶嗎？如果你已經完成了 4 月份的手機軟體更新，請留意你的手機是否出現了以下的「綠螢幕」問題！對此，三星已經證實是由於更新失誤所致，他們將會盡速再推更新，但並未說明會在何時推出。

外媒報導，有部分三星 Galaxy S20 Ultra 用戶反映，他們的手機在完成 4 月軟體更新後，將螢幕更新率調整到 120Hz、啟動相機 App 並且把亮度調到最低(約30%左右)的情況下，螢幕會變綠(下圖左)。也有部分用戶指出，將螢幕更新率調到 120Hz 接著切換 App ，有時也會出現綠螢幕問題。較為特殊的是，上述的情況僅出現在使用 Exynos 990 處理器的版本中。

部分 Exynos 990 處理器版本的三星 Galaxy S20 Ultra，在完成 4 月更新後出現綠螢幕問題(圖左)。(黃慧雯攝)

三星向來都有在旗艦手機中採用雙處理器版本的策略，今年的 Galaxy S20 Ultra 也不例外。今年在 Change.org 網站當中還有使用者向三星發出請願，請三星不要再使用 Exynos 處理器，並引述多個評測報告指出 Exynos 版本的手機效能不如高通處理器的版本(目前連署人數超過43000人)。對此，三星發出聲明回應，指出兩款處理器都經過嚴格測試，效能表現一致。不過隨後有新聞爆出，在三星的本國市場─南韓，三星今年選擇推出高通 Snapdragon 865 處理器的版本，而非 Exynos 990 處理器的版本，原因就是因為官方認為 Exynos 990 處理器的表現不如高通 S865，這讓 Exynos 研發團隊感到倍覺羞辱。而近期又爆出 Exynos 990 版本的 Galaxy S20 Ultra 出現綠螢幕問題，嚴格來說是再度證實了兩款處理器的表現並不同的論述。

《SamMobile》報導認為，三星因為 Galaxy S20 Ultra 推出的 4 月份韌體更新(版本：G988xXXU1ATCT)應該是這一次綠螢幕事件的罪魁禍首。對此，三星已經緊急移除了這項更新，不再讓使用者透過 OTA 或是三星 Smart Switch 來取得此更新。三星在最新聲明中回應「已知曉所報告的問題，該問題出現在數量非常有限的 Galaxy S20 Ultra 設備中，我們計畫提供軟體更新，以盡速解決此問題。」不過三星並沒有明確指出，將會在何時推送下一次的韌體更新。

所幸，外媒報導的綠螢幕問題，僅出現在將手機設為 120Hz 螢幕更新率的狀態下。換句話說，暫時將螢幕更新率設定在 60Hz，就可以避免這個問題。缺點就是短期間無法感受 120Hz 螢幕更新率呈現的流暢體驗。

關於三星 Galaxy S20 Ultra，先前專業相機評測機構還預告本周將會公布這款手機的相機評測分數。在華為 P40 Pro 先前又刷新該機構的手機相機分數，奪下手機相機冠軍後，三星 Galaxy S20 Ultra 有沒有機會一舉超越，是手機界都關注的焦點之一。

(科技)