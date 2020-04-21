矽智財大廠Arm在推動各個世代的蜂巢式技術，始終處於先驅地位，成為全球各地基地台部署的領先CPU架構選擇。5G技術為達成一個大幅超越傳統人對人連接的連網世界，帶來極大的希望。因更大的效能與頻寬提升、更低的遲延與更多的連接數量，在沉浸式體驗、智慧城市、工業物聯網、自動駕駛運輸與許多未能想像到的領域，5G為人們開啟多項應用的大門。擁有廣大生態系為後盾的Arm，在促成此一關鍵轉變中，將扮演核心的角色。

隨全球各地更多的營運商部署5G，截至2020年第一季共有111家營運商進行7,220個部署專案，業界正齊心協力帶動全新無線電技術與網路階層的創新，以及部署與供應鏈的改變。電信營運商（MNO）大多仰賴傳統網路OEM廠商來打造、部署與維護架構，以調整他們的網路來迎合用戶的需求。

不過，以下幾個新的趨勢也為電信營運商開啟了不同的廠商選項。一是雲端原生，容器與虛擬化的快速崛起，加上步調極快的DevOps軟體的推出，需要使用一個具邊緣到雲端部署選項的共同雲端原生的開發環境。

二是開放性，開放的系統與開放的標準可促進創新，更快的提供市場所需的服務，並且可讓由終端用戶、電信營運商與廠商共組的整個生態系統受益。以電信業者為主推動網路架構（RAN）的解構，因為有例如O-RAN聯盟等業界組織定義過的開放介面，逐漸受到電信營運商與廠商的歡迎。

三是交互運作性，使用通用運算平台的RAN白箱測試，硬體加速方面則獲得軟體廠商、原廠設計製造商（ODM）與系統整合業者團體的協助。

每天，全世界有超過七成的人們使用Arm的技術，Arm的生態系統擁有同時滿足能耗、效能與擴充性需求的豐富解決方案選項，因此從終端裝置到雲端，Arm在5G的實現 扮演吃重的角色。為基礎設施市場推出的Arm Neoverse CPU與其替代競品相比，效能/能耗比提升超過40％。可以協助電信營運商在他們的設備生命週期內降低營運費用。

想要廣泛部署5G，需要的不只是同級中最佳的處理器。Arm與開發商組成的廣大生態系密切合作，並在超過100個開放原始碼的提案中作出顯著的貢獻，包括作業系統、持續性整合與發佈（CI/CD）、虛擬機器、容器，以及端到端的安全與網路軟體堆疊。Arm目前已是許多以電信業者為核心的組織的關鍵成員，其中包括Telecom Infra Project、DPDK、fd.io以及Linux基金會的Akraino專案。

O-RAN聯盟是一個領先的產業論壇，由各領域專家推動開放與創新願景。對於加入O-RAN聯盟以加速這個願景的實現，Arm感到相當興奮。參與O-RAN使Arm得以加速聚焦在電信業者與廠商上，協助他們部署開放、具可交互運作性與雲端原生的5G技術。Arm將為電信產業社群提供範圍極廣的全套開發工具與生態系統資源，以及高效能且省電的運算解決方案，進而賦能5G架構。Arm與我們的合作夥伴協助業界滿足各式各樣的運算需求，從網路架構的推出到每個裝置內的處理器，跨足所有5G的關鍵領域。

(工商 )