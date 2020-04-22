本周一（20日）大陸上海第1班類包機返台的台人，雖然有3人送醫，加上昨天第2班類包機也有1人發燒、流鼻水就診，經過疫情指揮中心的採檢，採檢結果都是陰性，虛驚一場。

昨天起飛的第2架類包機，已在昨晚9時15分抵達桃機，這班飛機總共搭載229乘客與14機組人員，229位乘客中有個特色是兒童人數比例高，12歲以下有53名、占全部乘客23％、另外65歲以上有11人、占5％、其中最高齡是91歲。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，在整個機場篩檢過程中，發現有1乘客有輕微發燒現象、體溫37.3度，經過防疫醫師詢問後，發現流鼻水，為了安全起見，仍然直接送往醫院進行負壓隔離病房收治、採檢，今天上午得知結果是陰性。

其餘228位乘客分別送往2處集中檢疫場所，進行集中檢疫14天，預計解隔離5月5日；所有228位乘客也在今天中午2時前完成採檢；而前天第1班類包機的231名乘客、包括3名送醫者的採檢結果都是陰性。

(中時 )