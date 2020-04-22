海軍敦睦遠航艦隊赴帛琉執行任務，卻染上新冠肺炎，國防部事後宣布懲處艦指部指揮官高嘉濱高嘉濱中將、109敦睦支隊長陳道輝少將，對此「宅神」朱學恒在臉書表示，他反對懲處這次敦睦艦隊中的任何人，任務、放假解散都不是陳道輝決定，怎麼第一個被懲處的會是他，痛批國家無所作為，認為該負責任的是政府。

朱學恒說，敦睦艦隊774名軍士官冒著生命危險，在全球疫情中去執行機密任務，面對的是美國航母羅斯福號和法國航母戴高樂號都打不贏的敵人，這個敵人狡猾無比，三採陰性都不太能確定是否感染。

接著朱學恒連提2問：

國家有給敦睦艦隊兩千份足以三採檢體的檢驗包跟分析實驗室嗎？

國家沒有。

國家有讓敦睦艦隊彈性，在沒有新冠病毒檢測工具的狀況之下，有船員發燒就要中斷機密任務立刻折返嗎？

國家沒有。

朱學恒說敦睦艦隊赤手空拳綁著雙手去落後國家執行最高指揮官給予的機密任務，然後你第一時間懲處敦睦艦隊支隊長的原因是5個人發燒有4個人沒回報？以後5個人發燒就要放棄機密任務折返，仗還要不要打？

朱學恒表示，這774名官兵深陷險地沒有抗命的選擇，圓滿完成任務返台確診，但國家沒撫卹這些可能終身受創的官兵，第一時間竟然切割懲處執行命令的官兵，要不是國家有命，誰他X想冒被感染危險去落後國家執行機密任務？

朱學恒砲轟這種福利「以後誰他X要當國軍」，不要說哽咽，換作是自己大概連內臟都哭出來了，真他X六月飛雪，愛國有罪。

(中時電子報)