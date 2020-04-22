敦睦艦隊至今累計28名官兵確診新冠肺炎，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將被調離現職。曾是陳的義務役下屬的網友抱不平說，演訓時曾發生一件小事，他堅持要向上呈報，總之他為人很正派。

服義務役的網友在PTT八卦版發文表示，陳道輝是我單位的主任，身為一個少將，卻很常照顧到我們最底下的士兵生活居住品質，還會跟我們一起打籃球。當時他曾在全單位前說一句，自願役領國家的比較多，勤務當然要由自願役優先做。

該網友還透露，演訓時好像發生一件小事，他也是堅持要向上呈報，總之他為人很正派，國防部的長官我們看多了，不像一些好X懶X的長官，「還我道輝QQ」。

文章貼出後，不少網友深有同感，「上面要你扛起來 你要怎辦」、「為何要他扛？做錯事的自己出來扛！」、「正派剛好去扛」。不過也有人認為，「敦睦艦是疫情破口，支隊長本來就難辭其咎。」、「戰爭就是結果論，跟你對部下好不好一點關係也沒有。」

(中時電子報)