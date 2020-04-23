客委會主委李永得今日於立院內政委員會答詢表示，自己的父親80幾歲了也有智慧型手機，而教年長者用智慧手機也可以增長他們的學習，不見得一定要用紙張的旅遊券。

李永得表示，為因應新冠肺炎疫情，客委會也提出客庄的產業振興辦法，主要包含客庄產業展售及行銷推廣，計算預算1.5億元，但屬於振興復甦性質，尚未進入實質執行。而其中「369浪漫客庄遊」專案編列1.32億，發放電子旅遊券每人8百元，另編列1800萬，邀請客庄地區業者辦展覽會、市集。

民進黨立委王美惠今日質詢時表示，客委會推出的369專案中，可能有些老人家不會用智慧型手機、APP等操作，雖客委會已說明屆時會有操作教學，但是否有較便民的方法？

李永得表示，到時候會派人至活動場地舉辦事前說明會，教導大家如何操作。但還是會規畫準備少數紙本的旅遊券，供70歲以上的年長者使用。

(中時 )