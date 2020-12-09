文化部推出藝FUN券振興藝文消費，立法院今(9)日審議「文化藝術獎助條例修正草案」，立委張廖萬堅提議，可參照他國案例，延續藝FUN券效益，將振興常態化，發放文化藝術消費卡。文化部長李永得回應，尚須審慎評估。

張廖萬堅表示，目前藝FUN券使用上，出版業占比最高，但出版總量卻是去年創新低。荷蘭有文化青年護照、義大利有青年文化消費券，也應要鼓勵培養藝文消費習慣，藝FUN券已達到振興藝文目的，應每年透過修訂法令，讓振興制度化。

李永得指出，文化部不會再發放藝FUN券，但關於如何培養新的藝文人口、藝文素養，文化部會研究一個常態性的方案，怎麼鼓勵培養新的藝文人口、藝文素養的方向去處理，至於會不會是卡片形式，「這個再研究。」

李永得回應，文化部一直有在研究能否將振興常態化，藝FUN券有特殊預算支持，對藝文振興有很大的幫助。但未來要推動鼓勵消費的振興方案，首要考量也是預算問題，第二個則是執行細節，如振興對象為何，就需另外討論。

藝FUN券分為數位券及紙本券。數位券以 12 億元規模發行，約210萬人中獎，使用期限自109年7月22日至109年12月31日，截至109年12月7日 止，已超過206 萬人領券、領券率達 9.8 成，使用金額約 9.2 億元，使用率達 7.7 成。

紙本券則以 3.6 億元規模發行，約65萬人中獎，使用期限自109年9月9日至110年2月28日，截至109年12月7日止，逾 63 萬人領券、領券率達 9.6成，使用金額近2.2億元，使用率近6成。

立委李德維表示，藝FUN券實施效果，目前看來比客委會發放的振興券好，但數位使用藝FUN券期限只剩不到1個月，最後一個月文化部應持續努力宣傳，盡量提升使用率。

李永得表示，藝FUN券整體實施成效比原先預估好，數位券至年底可望達到8.2成使用率。紙本券因使用期限可到明年，使用率可望更高，估計結案可達到8.5成使用率。

(中時 )