敦睦艦隊至今累計29例確診，其中5例為二採陽的狀況，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，今確診的案例，就是在集中檢疫所中所發現，由於進行集中檢疫的官兵已做過篩檢均為陰性，但未來不會就認為他們是健康的，若有症狀還是會採檢。

張上淳表示，這群進行集中檢疫的官兵雖然入住前已進行採檢，但危險性還是可能有，因此不會認為一開始抓到的24名確診個案，其他人就是安全的，「否則就不用集中檢疫。」

(中時電子報)