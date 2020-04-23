集中檢疫海軍篩檢都陰性 張上淳：有症狀會再採 15:112020/04/23 中時電子報 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 集中檢疫海軍篩檢都陰性，張上淳：有症狀會再採。(圖/本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊至今累計29例確診，其中5例為二採陽的狀況，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，今確診的案例，就是在集中檢疫所中所發現，由於進行集中檢疫的官兵已做過篩檢均為陰性，但未來不會就認為他們是健康的，若有症狀還是會採檢。 張上淳表示，這群進行集中檢疫的官兵雖然入住前已進行採檢，但危險性還是可能有，因此不會認為一開始抓到的24名確診個案，其他人就是安全的，「否則就不用集中檢疫。」 (中時電子報) #集中檢疫 #張上淳 #篩檢 #有症狀 #進行 也許您會感興趣 推薦閱讀 磐石艦發病早 張上淳：恐非第一波感染 15:492020/04/19 生活 邊上班邊抗疫 習慣疫情常態化 04:102020/04/20 焦點新聞 新北兵棋推演 張上淳：疫情後可能只恢復部分正常 11:442020/04/20 生活 磐石艦5官兵發燒時間曝光 張上淳：恐船上感染 15:302020/04/20 生活 血清檢測找感染源 台大、中研院、疾管署都要測一次 16:172020/04/20 生活 艦隊3人有抗體 疑船上感染 04:102020/04/21 政治要聞 類包機返台加敦睦艦隊 集中檢疫所史上最滿 09:422020/04/21 生活 新增3確診一採都陰性 張上淳揭關鍵原因 15:072020/04/21 生活 磐石艦到底是不是帛琉感染？ 指揮中心：原本關鍵證據被推翻 17:542020/04/21 生活 4／21檢疫所停收移工 雇主若供居家檢疫空間仍可申請移工入境 15:032020/04/23 生活 生活熱門新聞 韓國瑜喊罰24名海軍 陳時中：無法源 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 彰化無薪假衝中部第一！寶成鞋廠再放2600人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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