北韓領導人金正恩病危消息震撼世界，日媒稱金正恩因手術時間延誤已成為「植物人」，但至今北韓官方尚未證實。就在此時，大陸外交部前部長李肇星的姪女、香港衛視綜合台副台長秦楓在其微博貼了兩根蠟燭的貼圖，引發大批網友質疑是否暗示金正恩出大事了？但此貼文後遭人刪除，秦楓則強調「要顧全大局」，更引發大批網友的討論。

據綜合媒體報導，秦楓現為香港媒體高層，出身外交世家，姑丈李肇星更曾任大陸外交部長，是名副其實的紅二代。因此，當秦楓日前發出「兩根蠟燭」的貼圖後，讓大批陸網民相信金正恩可能逝世的消息並非空穴來風。不過，該文很快遭到刪除。

文章被刪除後，秦楓又發一篇貼文表示，「各位親，我真不自己刪微博，可能你們評論太嗨了，上面顧全大局吧哈哈哈哈，祝大家周末愉快。」並在貼文下面留言表示，「有些人願意等著官宣真請自便，我只說事實，當年金日成去世晚了34小時，金正日晚了51小時，看看這次晚多少個小時官宣？對了，李文亮醫生那晚對著屍體搶救很久…我從來不發假消息～另，他在不在的中朝友誼也萬古長青啊，消息來源渠道不一樣，分析水平也不一樣，同行就別較勁了跟我。」然而秦楓這篇回復也遭到刪除，連貼文也禁止任何評論。

秦楓微博。（摘自秦楓微博）

不過，秦楓的貼文早已引發大陸網友的截圖瘋狂討論，有網友認為以秦楓身分，金正恩逝世真的很有可能為真，但也有網友認為，秦楓應該更謹言慎行，也有可能消息有誤。

(中時電子報)