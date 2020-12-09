美國常務副國務卿兼北韓特別代表比根訪問南韓之際，北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正，8日正式回應南韓外長康京和針對朝方抗疫行動的言論，批評對方胡言亂語，還揚言「我們會記下來，以後再算清楚這筆帳」。

北韓官媒朝中社9日發表金與正的談話，她批評康京和訪問中東期間，針對北韓緊急防疫措施發表過分的評價，根本是胡言亂語、大放厥詞。她表示：「這種胡言亂語，似乎是拚命想要冰封的南北韓關係再吹點冷風，背後的算盤一眼就能看穿。既然我們都聽到了，就會記下來，以後再算清楚這筆帳」。

康京和本月5日應國際戰略研究所邀請，出席在巴林舉行的研討會，並就新冠疫情大流行全球治理發表演說。她提到北韓對南韓的抗疫援助提議毫無反應，還說這場疫情「讓北韓變得更像北韓」；又指朝方聲稱國內沒有確診病例，但難以令人信服，因為該國事實上不斷收緊防疫，情況有些蹊蹺。

韓聯社分析，北韓未安排外相等外務省官員對此作出回應，反而透過實際上的二把手金與正的名義發表談話。本次金與正的言論篇幅不多，措詞也沒有以往激烈，更沒有在另一官媒《勞動新聞》等對內媒體上發布，認為朝方在拿捏對南韓的譴責力度時相當克制。

另一方面，俄羅斯駐北韓大使館8日在社群媒體上表示，北韓外務省向駐平壤的各國大使館及國際機構發送電函，介紹朝方將實施「超特級」防疫響應措施，要求各大使館配合。具體措施包括在平壤的外交園區，以及中國、俄羅斯大使館前設立診所，針對出入人員測量體溫及消毒雙手，並要求各大使館盡可能透過電話處理業務。

(中時 )