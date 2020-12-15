口罩國家隊「加利科技公司」負責人林明進，以大陸口罩混充實名制口罩，還低價取得原料熔噴布，自製台灣口罩賣給民眾，獲利達3407萬。檢方查扣林的手機，發現他與大陸廠商對話，他向對方說不用擔心口罩出口會抽查，指示口罩要有「Carry mask」鋼印，而且他明知口罩品質不良，仍要求出貨，直說「要進口爛熔噴布打擊同業，弄崩市場。」。

檢方查扣林明進手機查看，發他曾在現8月23日記下「混帳政權對應方式，自我先修正部分，混充進口（違法）」；此外，林與中國廠商的對話記錄中，也曾談及中國熔噴布品質不穩定「實驗數據不錯，到客戶那裡就不行，衰減太厲害」，林卻不以為意，稱「要進口爛熔噴布打擊同業，弄崩市場。」

林明進向大陸廠商說不用擔心口罩出口會抽查，指示口罩要有「Carry mask」鋼印，而且他明知口罩品質不良，仍要求出貨，直說「要進口爛熔噴布打擊同業，弄崩市場。」（圖／記者李文正台北傳真／士林地檢署提供）

林明進向大陸廠商說不用擔心口罩出口會抽查，指示口罩要有「Carry mask」鋼印，而且他明知口罩品質不良，仍要求出貨，直說「要進口爛熔噴布打擊同業，弄崩市場。」（圖／記者李文正台北傳真／士林地檢署提供）

此外，林明進的對話紀錄中，廠商提及如果出口遭到抽查怎麼辦，林回應口罩非醫藥用不會抽查，他會透過快速通關盡快送達，對於大陸廠商說擔心品質不行，林說「反正我能交政府，不怕」，林也要求口罩上要有「Carry mask」鋼印，他拿到貨後再改裝封口成國家隊的代碼「11」，並要求每月出貨數量。

林明進向大陸廠商說不用擔心口罩出口會抽查，指示口罩要有「Carry mask」鋼印，而且他明知口罩品質不良，仍要求出貨，直說「要進口爛熔噴布打擊同業，弄崩市場。」（圖／記者李文正台北傳真／士林地檢署提供）

林明進混充口罩被發現後，嘴上說「以國家隊為恥」，但檢方發現，今年6、7月，因口罩重要原料熔噴布，已由工業局管制讓「國家隊」優先取得，製成台灣醫療用口罩，林取得原料後，自製生產的口罩以5元賣給民眾，兩頭賺取暴利，不法所得3407萬餘元，均一併向法院聲請沒收。

林明進向大陸廠商說不用擔心口罩出口會抽查，指示口罩要有「Carry mask」鋼印，而且他明知口罩品質不良，仍要求出貨，直說「要進口爛熔噴布打擊同業，弄崩市場。」（圖／記者李文正台北傳真／士林地檢署提供）

林明進向大陸廠商說不用擔心口罩出口會抽查，指示口罩要有「Carry mask」鋼印，而且他明知口罩品質不良，仍要求出貨，直說「要進口爛熔噴布打擊同業，弄崩市場。」（圖／記者李文正台北傳真／士林地檢署提供）

(中時新聞網)